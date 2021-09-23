В Самаре социальные учреждения подключили к теплу почти на 100 процентов

Тепло дали почти во все медицинские и социальные учреждения ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре завершается подача отопления в социальных учреждениях. Процент готовности приблизился к ста.

— Учреждения опеки готовы на 100%, школы на 99%, детские сады на 98,5%. К выходным все социальные учреждения планируется подключить, — сообщили в администрации Самары.

Высокая готовность и в сфере здравоохранения: тепло в медицинские учреждения дали на 95%, круглосуточные стационары готовы на 99%.

А вот батареи в жилых домах потеплели пока в каждом втором доме, что составляет 52,5%. Каждый день к теплоснабжению подключают около полутора тысяч зданий.