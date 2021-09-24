Туристка из Тольятти попала в беду вместе с группой на Эльбрусе в свой юбилей

Туристка из Тольятти Анастасия Ж. попала в беду во время восхождения на Эльбрус. Как передает "КП-Ставрополь", группа из 19 человек запросила помощи у МЧС. Скорее всего в проблеме виноваты плохие погодные условия. По предварительным данным, группу мог бросить гид, с которым они совершали подъем. В МЧС журналистам уже рассказали о трех погибших. У одного из найденных уже туристов травма ноги. Поиски продолжаются в предполагаемом районе катастрофы.

Как выяснили журналисты КП-Самара, среди пострадавших туристок - жительница Тольятти, сотрудница одного из промышленных предприятий города Анастасия Ж. Ее имя есть в списке группы, которая отправилась в поход. Знакомые пока ничего не знают о ЧП, но подтвердили, что в свой отпуск женщина отправилась в путешествие. Она мечтала встретить 40-летний юбилей в таком приключении.

Сейчас спасатели работают на горе. Спасти удалось уже 14 человек.

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