Дожди не прекратятся в Самаре 24 сентября 2021 года

Погода в Самаре очень вирусоопасная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области на 24 сентября 2021 года остаётся очень даже осенней. Синоптики рассказали, что температура будет около 10-12 градусов, да и дождь в эту пятницу вовсе не собирается прекращаться.

В областной столице сильного ветра не предвидится, а вот в Тольятти и по области его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

- К концу рабочей недели влияние южного циклона начнёт ослабевать, интенсивность осадков уменьшится. Температурный фон приблизится к своей климатической норме, - поделились синоптики.

Ветер пока ещё дует с юго-запад, вскоре он изменит свое направление и принесет немного холода. Но впереди довольно теплые - до +16 градусов выходные. И этому можно только порадоваться. Дожди также станут умеренными, а в последние дни сентября и вовсе выглянет солнце.