Между Самарой, Ульяновском и Казанью могут пустить метеоры

Между Самарой, Ульяновском и Казанью может появиться речное пассажирское сообщение.

Между Самарой, Ульяновском и Казанью хотят организовать речное пассажирское сообщение. Как рассказал заместитель губернатора Ульяновской области Алексей Русских, в планах - покупка трёх "Метеоров", которые и будут курсировать между городами. Такая возможность обсуждалась на совещании по развитию внутреннего туризма соседнего региона.

- Нужно рассчитать наше финансирование: либо мы все затраты возьмем на себя, либо с учетом объединения средств всех этих субъектов при создании совместного проекта, - подчеркнул Русских.

По словам губернатора, речь может идти о льготном лизинге на 15 лет. Стоимость одного судна около 600 млн. По словам Русских, президент Татарстана не против осуществить этот проект совместно. Для городов, которые соединит маршрут- это рост возможностей внутреннего туризма. Также глава региона озвучил предварительные расчеты: по его словам билет может стоить от 800 до 1500 рублей.