В Самаре молодой водитель столкнулся с каретой скорой помощи

Никто из тех, кто был в машине скорой в момент ДТП, не пострадал. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 19-летний водитель не пропустил карету скорой помощи, и та в него влетела. Произошло ДТП напротив дома №50 по улице Мичурина. Пострадал сам виновник ДТП. Парня доставили на уже другой карете скорой в больницу. Сейчас виновник аварии лечится дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Автомобиль скорой помощи ехал с включенными звуковыми и световыми сигналами. В действиях 19-летнего водителя есть признаки нарушения параграфа 3.2 ПДД РФ, - рассказали в полиции.

Другими словами, парень не пропустил машину скорой, хотя по правилам должен был это сделать.