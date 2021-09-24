В Струковском саду открывается историческая выставка с дополненной реальностью

Будут организованы викторины, мастер-классы и творческие программы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В летнем театре Струковского сада с 24 сентября по 3 октября будет работать историческая выставка с дополненной реальностью в рамках проекта «Живая история Самарской губернии».

– Главное внимание уделено культуре и традиции Самарского края. Интерактивная выставка состоит из 24 экспонатов, — рассказали в правительстве Самарской области.

Также будут работать 3D-фотозоны с интерактивным фотокиоском и пройдут чемпионаты по сбору спилс-карт РФ и Самарской области. Поясним, спилс-карты представляют собой набор магнитных игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц государств и регионов.

В выходные дни, 25-26 сентября и 2-3 октября, жители региона смогут поучаствовать в викторинах, мастер-классах и творческих программах.

Проект «Живая история Самарской губернии» реализуется в рамках празднования 170-летия Самарской губернии.