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Общество24 сентября 2021 10:39

В Самаре памятник Ленину на площади Революции взяли под охрану

Охранять будут памятник целиком и близ лежащую территорию
Ирина СИНЕГУБОВА
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Скульптура Владимира Ленина была создана в 1925 году ФОТО: управление государственной охраны объектов культурного наследия области

Скульптура Владимира Ленина была создана в 1925 году ФОТО: управление государственной охраны объектов культурного наследия области

Фото: СОЦСЕТИ

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник В. И. Ленину» на площади Революции возьмут под охрану. Приказ издало управление государственной охраны объектов культурного наследия области.

— Охране подлежит бронзовая скульптура Ленина и постамент бывшего памятника императору Александру II из финского гранита, — указано в документе.

Скульптура Владимира Ленина создана в 1925 году, ее приобрел уже готовой Самарский губисполком в Академии художеств в 1927 году.

Цвет постамента раньше был непростого оттенка: от темно-розового у основания до светло-розового. Для установки на нем скульптуры Ленина архитектор Витман изменил пьедестал в 1927 году.