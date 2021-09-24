В Самаре экс-владельцев АктивКапитал Банка освободили от выплаты долгов на 1,5 миллиарда рублей

В мае 2018 года банк был признан банкротом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре четырех бывших владельцев АктивКапитал Банка от погашения долгов на 1,5 миллиарда рублей. Решение вынес Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

— Это касается Зульфии Байбиковой, Михаила Исайчева, Алексея Нестерова и Ирины Азизовой, — сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Ранее Арбитражный суд Самарской области от 7 апреля 2021 года удовлетворил заявление конкурсного управляющего. Байбикова, Исайчев, Нестеров и Азизова должны были выплатить соответственно более 739, 105, 638, 47 миллионов рублей.

В марте 2018 года АктивКапитал Банк лишился лицензии Центрального банка РФ. В мае 2018 года банк был признан банкротом, после чего открыли конкурсное производство.