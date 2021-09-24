В Самаре с 25 сентября перекроют движение по Ново-Садовой из-за строительства путепровода

Общая протяженность строения будет 575 метров ФОТО: администрация Самары Фото: СОЦСЕТИ

С 25 сентября 2021 года перекроют движение по улице Ново-Садовой от АЗС «Татнефть» до Советской Армии по направлению «в город». Ограничение связано со строительством полукилометрового путепровода.

— Транспорт направят по дублерам в обоих направлениях, по четырем полосам проезжей части, — рассказали в правительстве Самары.

От АЗС «Татнефть» до Советской Армии движение пойдет по дублеру на нечетной стороне в обоих направлениях. После этого «в город» — по дублеру от Советской Армии до Ново-Садовой, 174, а «из города» — по дублеру нечетной стороны.

Маршруты общественного транспорта не изменятся, пройдут по 4-х полосному дублеру Ново-Садовой по нечетной стороне, от Советской Армии до АЗС «Татнефть», где сделаны посадочные площадки.

Строительство двухуровневой развязки в центре города идет с опережением графика. На данный момент установили 241 сваи из 296, забетонировали 42 опоры.

Общая протяженность готового участка будет 575 метров с шестью полосами — по три в каждом направлении.