Марина Антимонова покинула пост главы Минсоцдема Самарской области

Марина Антимонова возглавляла министерство с 2012 года Фото: Архив "КП"

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области произошли кадровые перестановки. Марина Антимонова покинула пост главы ведомства. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Временную замену на эту должность уже нашли. Пока Минсоцдемом будет руководить Олег Рубежанский. До недавнего времени он трудился на посту первого заместителя министра — главы департамента ресурсного обеспечения и организации закупок.

Напомним, Марина Антимонова руководила ведомством с 2012-го. В этом году она участвовала в выборах депутатов Самарской губернской думы. Вероятно, она решила продолжить работу в областном парламенте.