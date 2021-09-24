В Сызрани работница предприятия насмерть отравилась парами аммиака

Следователи предполагают, что причиной ЧП могло стать нарушение требований охраны труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани следователи разбираются в обстоятельствах гибели работницы местного предприятия, которое занимается производством ихтиола. По предварительным данным, 48-летняя женщина отравилась парами аммиака, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

ЧП произошло в июле 2021 года на территории организации. Во время проведения работ был пролит аммиак. Оператор цеха по производству этого вещества надышалась парами. Спасти ее не удалось. Предположительная причина смерти — острое отравление парами аммиака.

Сейчас следователи проводят проверку. Данный случай имеет признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Правоохранители продолжают устанавливать все детали происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.