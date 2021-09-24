В Самаре пройдёт V межрегиональный фестиваль «Волга театральная»

В Самаре пройдёт пятый межрегиональный театральный фестиваль "Волга театральная" Фото: Антон СЕНЬКО

В Самаре пройдёт пятый межрегиональный фестиваль «Волга театральная», который объединит профессиональные театры Приволжского федерального округа. Фестиваль по традиции проходит с 2013 года на территории Самары один раз в два года.

С 25 сентября по 2 октября свои спектакли покажут театры из Самары, Ульяновска, Саранска, Набережных Челнов, Тольятти и других городов-членов Ассоциации городов Поволжья. Новый сезон фестиваля откроет театр «Самарская площадь», спектакли пройдут на площадках «Камерной сцены», «СамАрта», самарского академического театра драмы им. Горького, также на своей площадке свой спектакль представит Новокуйбышевский театр-студия «Грань».

Жюри от Союза театральных деятелей России оценит спектакли по 10 номинациям. Билеты на фестивальные спектакли можно приобрести в кассах театров, где запланировано их проведение.