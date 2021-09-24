Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 15:25

В Самаре взяли под охрану доходный дом Челышева на ул. Красноармейской

Региональное УГООКН выпустило соответствующий приказ
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Доходный дом Челышева был построен в 1899 году

Доходный дом Челышева был построен в 1899 году

Фото: Google. Карты.

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Доходный дом Челышева». Памятник архитектуры находится на улице Красноармейской, 60. Об этом говорится в приказе УГООКН Самарской области, размещенном на сайте регионального правительства.

Здание было построено в 1899 году в русском стиле по проекту архитектора Щербачева. Владелец доходного дома сдавал расположенные там квартиры в наем. После революции в 1917 году дом национализировали и сделали из него обычную коммуналку. В дальнейшем его признали памятником истории и культуры.

Согласно приказу от 20 сентября 2021 года, под охрану взяли само трехэтажное 6-секционное здание, а также декоративные элементы и художественную отделку.