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Происшествия24 сентября 2021 15:48

В Самаре экскаватор сбил насмерть 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

Авария произошла на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель экскаватора при повороте не пропустил пешехода на "зебре"

Водитель экскаватора при повороте не пропустил пешехода на "зебре"

Фото: Скриншот с видео

В пятницу, 24 сентября, примерно в 10:10 на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре произошло смертельное ДТП. Там под колесами экскаватора погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщили в ГИБДД города.

По данным полицейских, спецтехникой управлял 54-летний мужчина. Он двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Авроры в направлении проспекта Масленникова. На пересечении с улицей Революционной водитель начал поворачивать на развязку. Он не пропустил девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Правоохранители призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

ДТП с экскаватором на пересечении Московского шоссе и Революционной в Самаре
Комментарий начальника отделения ДИ ОГИБДД У МВД России по г. Самаре А.И. Чугунова