В Самаре экскаватор сбил насмерть 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

Водитель экскаватора при повороте не пропустил пешехода на "зебре" Фото: Скриншот с видео

В пятницу, 24 сентября, примерно в 10:10 на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной в Самаре произошло смертельное ДТП. Там под колесами экскаватора погибла 20-летняя девушка. Об этом сообщили в ГИБДД города.

По данным полицейских, спецтехникой управлял 54-летний мужчина. Он двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Авроры в направлении проспекта Масленникова. На пересечении с улицей Революционной водитель начал поворачивать на развязку. Он не пропустил девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Правоохранители призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательнее и осторожнее на дорогах.