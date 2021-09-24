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Происшествия24 сентября 2021 17:25

Жителя Самары обвиняют в вымогательстве 50 тысяч рублей у подростка

Молодой человек скоро предстанет перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вымогатель может загреметь за решетку на срок до семи лет

Вымогатель может загреметь за решетку на срок до семи лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело о вымогательстве денег у 17-летнего подростка. Обвиняемым по нему проходит 19-летний местный житель, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Преступление произошло 12 мая 2021 года на детской площадке возле одного из домов по улице Стара-Загора. Молодой человек потребовал от знакомого подростка 50 тысяч рублей. При этом 20 тысяч ему нужны были в этот же день, а остальная часть суммы — до 17 мая. Когда парень ответил отказом, вымогатель начал избивать его.

В тот же вечер подросток передал преступнику деньги через своего знакомого. Он взял их у своей матери под предлогом возврата долга, который не смог отдать.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит до 7 лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.