В Самаре волонтеры очистили остров Поджабный от 8 кубометров мусора

С острова вывезли 200 мешков мусора и других отходов / Фото: администрация Самары

В пятницу, 24 сентября, на острове Поджабный (Проран), который считается частью Самарского района областной столицы, прошла экоакция «Чистые берега». Участники провели там генеральную уборку прибрежной зоны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инициатором акции стал филиал ИД «Комсомольская правда» в Самаре. К ней присоединились студенты СамГТУ, члены Общественного молодежного парламента и представители бизнеса. Помощь оказал департамент городского хозяйства и экологии. Ведомство предоставило волонтерам уборочную технику, инвентарь, мешки для мусора и перчатки.

В генеральной уборке приняли участие около 90 человек. За несколько часов они очистили площадку в 3 га — собрали почти 200 мешков мусора и других отходов. В общей сложности это 8 кубометров. Затем все вывезли с территории для дальнейшей утилизации.