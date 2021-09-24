В Ширяево самарцы покормили с ложки дикую лису

Лиса нисколько не испугалась туристов Фото: Скриншот с видео

Жители Самарской области повстречали в лесу возле села Ширяево лису-попрошайку. Рыжая красавица нисколько не испугалась людей и с охотой умяла их подношение. Момент попал на видео.

Туристы ехали на авто по лесной дороге, когда неожиданно им преградила путь лиса. Когда они остановились, она спокойно подошла к машине и начала ждать, когда ее чем-нибудь угостят. Молодые люди отыскали в салоне банку тушенки. Кормить с рук дикое животное они поостереглись, поэтому в ход пошли столовые приборы. Рыжая оказалась немного знакома с этикетом и без проблем съела с ложки предложенный кусок мяса.

Местные жители знают эту лису уже давно. Она частенько выходит к людям и просит у них еду. Говорят, ее часто можно встретить перед Каменной чашей.

- Кормил ее, было дело. Она ложится на дорогу и не дает проехать. Когда выходишь из машины, бежит к тебе и попрошайничает, - вспоминает в соцсетях один из автомобилистов.

Многих интернет-пользователей такая встреча умилила. Другие же призвали быть осторожнее — лиса могла быть больна бешенством.