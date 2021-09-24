В Самаре к 24 сентября 2021 года подключили к теплу около 75% домов

Процесс включения отопления в Самаре близится к завершению Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самаре продолжается процесс подключения жилого фонда и соцобъектов к теплу. О темпах работ рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

По словам чиновника, в областной столице обогревают уже порядка 75% домов. В некоторых районах процент выше. К примеру, в Куйбышевском батареи нагрелись в более чем 90% жилых зданий.

Социальные учреждения подключили к теплу на 97,8%. Отапливаются 96% объектов здравоохранения, в том числе 99% стационаров с круглосуточным пребыванием. Батареи горячие в 98,3% детских садов, в 100% учреждениях опеки и попечительства, в 99,2% школ и в 96,5% зданий культуры и спорта.

В мэрии города отмечают, что отопление должно появиться во всех соцобъектах к понедельнику, 27 сентября.