В Самарской области до 23 октября 2021 года возможны сбои в ТВ-вещании

Радиоволны Солнца будут перебивать ТВ-сигнал в течение месяца Фото: Архив "КП"

В Самарской области в ближайший месяц возможны перебои в работе ТВ. Помехи на телеэкранах могут возникнуть из-за солнечного излучения, сообщили в департаменте информационных технологий и связи региона.

В понедельник, 27 сентября, в небе над Россией начнется осенняя интерференция. Это явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать ТВ-сигнал. В Самарской области оно продлится до 23 октября 2021 года.

- В этот период возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. Это длится от нескольких секунд до 25 минут, - отметили в департаменте.

Интервал влияния осенней интерференции на цифровое ТВ с 27 сентября по 23 октября — с 11:06 до 12:41 по московскому времени. На аналоговые телерадиоканалы с 29 сентября по 23 октября — с 8:10 до 11:52 (мск). График возможных перерывов трансляций можно узнать на сайте РТРС.