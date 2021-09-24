В Самаре при пожаре в доме на Галактионовской погибли два человека

На месте ЧП работали 39 специалистов и 13 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в пятницу, 24 сентября, в Ленинском районе Самары произошел смертельный пожар. Огонь вспыхнул в доме № 130 по улице Галактионовской, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов на пульт дежурного поступил в 19:04. Пожарные были на месте через 6 минут. Они установили, что в квартире на третьем этаже загорелись домашние вещи. Площадь возгорания составила 8 кв. м.

- Из подъезда эвакуировали 10 человек, в том числе троих детей. В 19:39 пожар был локализован, а в 20:01 — ликвидирован, - рассказали в МЧС.

Не обошлось без жертв. Погибли два человека. По предварительным данным, пожар унес жизни двух женщин. Сейчас специалисты устанавливают причину происшествия.