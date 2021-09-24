Затяжной дождь в Самаре 24 сентября побил рекорд 1970 года

Дожди в Самарской области не прекратятся до конца недели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре всю неделю не прекращаются дожди. Однако самым «мокрым» днем стала пятница, 24 сентября 2021 года. Сегодня в областной столице был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Самаре выпало за сутки 13,7 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения составило 2,7 мм. Дождливая погода побила рекорд 1970 года.

По прогнозам синоптиков, небольшие осадки в Самаре и области будут идти как минимум до понедельника, 27 сентября. В ночное время и по утрам возможен туман. Днем ожидается облачная погода с прояснениями.