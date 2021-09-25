В Самарской области водитель «Лады» вытолкал «семерку» на встречку. Погибла женщина

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Красноярском районе Самарской области в пятницу, 24 сентября. На дороге Мирный – Колодинка водитель Lada Xray начал обгон и не рассчитал расстояние до «семерки», которая ехала рядом. В итоге «Жигули отбросило на встречку, прямо на несущий автомобиль Honda CR-V.

- В ДТП погибла 39-летняя женщина, пассажир автомобиля ВАЗ-21074. Водитель этой машины пострадал, он лечится амбулаторно, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.