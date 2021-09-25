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Общество25 сентября 2021 8:47

В Самаре с ветром и дождем выпал песок

Горожане заметили его на своих машинах и окнах квартир
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мелкий песок на машине в Самаре. Фото: twitter.com/dims_son

Мелкий песок на машине в Самаре. Фото: twitter.com/dims_son

Самарцы утром субботы, 25 сентября, обнаружили мелкий песок на улицах города. Он тонким слоем покрыл машины и стекла окон. Фотографией в твиттере поделился местный житель Дмитрий Стародубцев.

Горожане предположили, что это последствия пыльной бури в Казахстане. Кто-то назвал грязевой бурей. Пока официального объяснения от синоптиков нет.

Днем и вечером в пятницу, 24 сентября, а также в ночь с пятницы на субботу в Самаре шел дождь. По прогнозам Приволжского УГМС, осадки в эти выходные будут, но не существенные. В основном в Самаре будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +12… +14.