В Самаре началась работа над документами по планировке третьей очереди Самарского (Фрунзенского) моста

Рабочие построят проезжую часть, тротуары и надземный пешеходный переход.
Фото: Ольга НОВИКОВА
В Самаре начали готовить документы по планировке третьей очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Это будет полуторакилометровая дорога, которая пройдет от границы города до обводной дороги Самары. Соответствующий документ выпустило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Строить дорогу будет компания «Автодор». Кроме проезжей части рабочим нужно будет построить тротуары и надземный пешеходный переход.
Самарский мост начали строить в 2015 году. Он проходит над рекой Самарой и объединяет два района города – Куйбышевский и Самарский. Изначально мост получил название Фрунзенский, но позже был переименован.