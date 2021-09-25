В Самаре началась работа над документами по планировке третьей очереди Самарского (Фрунзенского) моста

Рабочие построят проезжую часть, тротуары и надземный пешеходный переход. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре начали готовить документы по планировке третьей очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Это будет полуторакилометровая дорога, которая пройдет от границы города до обводной дороги Самары. Соответствующий документ выпустило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Строить дорогу будет компания «Автодор». Кроме проезжей части рабочим нужно будет построить тротуары и надземный пешеходный переход.

Самарский мост начали строить в 2015 году. Он проходит над рекой Самарой и объединяет два района города – Куйбышевский и Самарский. Изначально мост получил название Фрунзенский, но позже был переименован.