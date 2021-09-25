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Общество25 сентября 2021 9:33

В Самаре началась работа над документами по планировке третьей очереди Самарского (Фрунзенского) моста

Новая дорога пройдет от границы города до Обводной дороги Самары
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Рабочие построят проезжую часть, тротуары и надземный пешеходный переход.

Рабочие построят проезжую часть, тротуары и надземный пешеходный переход.

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре начали готовить документы по планировке третьей очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Это будет полуторакилометровая дорога, которая пройдет от границы города до обводной дороги Самары. Соответствующий документ выпустило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Строить дорогу будет компания «Автодор». Кроме проезжей части рабочим нужно будет построить тротуары и надземный пешеходный переход.

Самарский мост начали строить в 2015 году. Он проходит над рекой Самарой и объединяет два района города – Куйбышевский и Самарский. Изначально мост получил название Фрунзенский, но позже был переименован.