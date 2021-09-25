Пляжные «Крылья Советов» не смогли пробиться в полуфинал Кубка России

«КС» завершили выступление в Кубке. Фото: bsrussia.com.

«Крылья Советов» не смогли выйти в полуфинал Кубка России по пляжному футболу. В четвертьфинале самарцы уступили московскому «Локомотиву» 1:3, сообщает bsrussia.com.

У «Крыльев» единственный гол забил Рафаель Силва Дос Сантос, у «Локомотива» дубль на счету Федора Земскова, еще один мяч забил Андрей Новиков.

В полуфинале «Локомотив» сыграет со «Спартаком», который выбил из сетки турнира саратовскую «Дельту». В параллельном матче петербургский «Кристалл» встретится с ЦСКА. В четвертьфиналах они обыграли петербургский «Лекс» и ростовскую «Нику» соответственно. Обе полуфинальные встречи пройдут сегодня, 25 сентября.