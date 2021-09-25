Красоты Самары покажут туроператорам со всей России

Гостей города ждет насыщенная программа.

В Самаре 27 и 28 сентября пройдут мероприятия для представителей туроператоров со всей России. Два дня им будут показывать красоты города и Волги, сообщает организатор мероприятия департамент экономического развития и инвестиций Самары.

- Программа тура рассчитана на два дня, в течение которых участники посетят главные достопримечательности города, проедут на автобусе-кабриолете с обзорной экскурсией, полюбуются волжскими пейзажами, прогуляются по уютным улочкам Самары и отведают волжскую кухню, - отметили в департаменте.

В Самару приедут туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Оренбурга, Челябинска, Уфы и Екатеринбурга.