В Самаре прошло открытие 404fest'а

Фестиваль будет идти два дня. Фото: 404fest.

В Самаре открылся фестиваль 404fest. Это крупнейшее российское событие в IT-сфере. Оно будет проходить два дня, за это время 60 экспертов выступят на 12 секциях, разделенных по темам. Среди приглашенных гостей – сотрудники Microsoft Norway, Mail.ru Group, Ozon, «Яндекса» и т.д. На 404fest’е также выступит известный дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев.

Открыл мероприятие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- 404fest — это один из брендов Самарской области. Фестиваль — магнит для молодых, талантливых, креативных людей, которые живут настоящим, но устремлены в будущее, - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня на фестиваль пришли те, кто посещал его еще школьниками и студентами, а сейчас они являются топ-менеджерами, а у кого-то даже свои компании.

- Уверен, что фестиваль будет расти и привлекать все больше специалистов. Главное, чтобы каждый из вас мог реализовать себя и свои идеи. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы креативные и талантливые люди приезжали к нам и оставались здесь жить и работать навсегда, - сказал губернатор.