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Происшествия25 сентября 2021 16:52

«Водитель чудом успел выйти»: в Самаре дерево упало на машины

Местные рассказывают, что давно просили спилить его
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дерево упало ночью. Фото: vk.com / Новости Самары - Самара life

Дерево упало ночью. Фото: vk.com / Новости Самары - Самара life

На проспекте Кирова в Самаре рухнуло дерево и повредило три машины. Произошло это в районе дома №206 ночью в пятницу, 24 сентября. Об этом рассказала очевидица в паблике ВКонтакте «Новости Самары - Самара life».

- Водитель черного «Лифана» чудом успел выйти из машины, через минуту дерево уже лежало на автомобиле, - отметила самарчанка.

По словам местных жителей, они уже давно просят спилить это дерево, однако никаких мер никто не предпринимал.

Также люди говорят, что дерево стояло около детской площадки, местные жители боялись, что что-то случится с детьми.