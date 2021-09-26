Жителей Самары напугал странный утренний смог над городом 26 сентября

Дымка над Самарой напугала некоторых горожан

Жителей Самары напугал утренний смог над городом 26 сентября 2021 года. Фотографией странной дымки горожане поделились в социальных сетях.

Мнения комментаторов разошлись. Кто-то предположил, что это может быть продолжением грязевого дождя, который прошел в Самаре в ночь на субботу, 25 сентября. Прозвучало даже фантастическое предположение от сторонников теории заговора, что якобы так над городом распыляют новую порцию коронавируса.

Однако большинство сошлось во мнении, что на фотографии самый обычный утренний туман. А некоторые даже не поленились сделать повторное фото – уже без всякого смога, когда туман рассеялся.