Украл телевизор и забыл на проходной: незадачливый воришка под Самарой поплатится за свои злодеяния

Полиция задержала воришку по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Самарской области полицейские задержали незадачливого воришку. Мужчина не смог устоять перед соблазном похитить телевизор, но сделал это так глупо, что сразу же попался.

Тревожный сигнал поступил от жительницы села Бестужевка. Она пожаловалась полиции, что из ее летнего дома был похищен телевизор. Полицейские прибыли на место, сняли отпечатки пальцев и собрали прочие улики. При этом они заметили, что на дверях и окнах отсутствуют следы взлома.

Во время расследования полиция выяснила, что работник одной из местных организаций, 25-летний мужчина, оставил на проходной телевизор – «на временное хранение». Правоохранителя сразу же выехали на место – и обнаружили похищенное имущество. Отпечатки пальцев подтвердили личность воришки.

- Задержанный признал вину и рассказал, что проходил вечером мимо дома женщины, увидел, что дверь приоткрыта, и не смог противиться соблазну украсть телевизор, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Однако сразу продать технику не смог и решил временно оставить на работе, где и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас незадачливому воришке грозит штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы или до полутора лет тюрьмы.