В мэрии рассказали, сколько домов в Самаре сидят без тепла

Батареи потеплели не во всех домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре без отопления остаются 23% жилых многоквартирных домов. Такие цифры по состоянию на 25 сентября озвучили в городской администрации.

- Показатель обеспеченности теплом объектов социальной сферы Самары превысил 98%, многоквартирных домов – 77%, - пояснили в мэрии. – Сейчас тепла нет в одной школе и четырех детских садах, они обеспечены обогревателями. В эти выходные будет сделана переврезка на обновляемой теплотрассе на ул.Агибалова – это позволит дать тепло в большой микрорайон.

П данным горадминистрации, сейчас в лидерах по подаче тепла в жилые дома Красноглинский, Куйбышевский, Советский и Кировский районы. В ближайшие часы тепло поступит еще в 900-1100 многоквартирных домов.