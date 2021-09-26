На трассе М-5 в Самарской области водитель «Дастера» расплющил иномарку с тремя людьми о грузовик с энергетиком

Иномарка и люди в ней сильно пострадали

Серьезное ДТП произошло на трассе М-5 под Сызранью в Самарской области вечером в субботу, 25 сентября. Пожилой водитель нарушил правила дорожного движения и буквально расплющил иномарку с тремя людьми о грузовик с энергетиком. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло на 893 км автодороги М5-Урал в 18.50, когда на улице уже темнело. 62-летний водитель «Рено Дастер» выезжал на перекресток с М-5 со стороны Шигон. Перекресток был неравнозначный, но мужчина не пропустил едущую по главной дороге «Ауди» под управлением 41-летнего мужчины (автомобиль ехал со стороны Тольятти в сторону Москвы). Две иномарки столкнулись. Удар был такой силы, что «Ауди» отбросило на стоящий на обочине грузовик «Даф», груженый двумя тоннами энергетика.

От удара иномарку с тремя людьми буквально расплющило об грузовик. К сожалению, люди серьезно пострадали.

- В результате ДТП были госпитализированы водитель «Ауди», его 41-летняя пассажирка и девятилетний мальчик, у него повреждена голова и рука, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.