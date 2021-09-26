Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2021 19:37

В Самаре восстановили движение автобусов №24 по привычному маршруту

Теперь автобусы снова едут по ул.Молодогвардейской
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автобусу №24 вернули привычный маршрут

Автобусу №24 вернули привычный маршрут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре восстановили движение автобусов №24 по привычному маршруту. Об этом сообщает компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Как сообщил перевозчик, ограничение, действовавшее с 10 августа, наконец-то отменили.

Напомним, из-за ремонтных работ на перекрестке Молодогвардеейской и Полевой автобус изменил свой маршрут. 24-е ехали по ул.Галактионовская, ул.Маяковского далее по маршруту.

Начиная с субботы, 25 сентября, автобусы 24-го маршрута поедут по своей привычной схеме по ул.Молодогвардейская.