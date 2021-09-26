Последняя рабочая неделя сентября в Самаре начнется с дождей и заморозков

В последнюю неделю сентября погода не порадует самарцев теплом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя 27 сентября начнется в Самарской области с дождей и заморозков. Такой прогноз озвучили синоптики Приволжского гидрометцентра.

- В ночь на понедельник, 27 сентября в Самаре, Тольятти, Сызрани и всей Самарской области ожидается дождь, температура воздуха составит 7...9 °C,- пояснили в гидрометцентре. – Днем в понедельник сохранится облачная погода и небольшие дожди. Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха будет держаться около 11...14 °C.

Дождливая погода сохранится ночью с понедельника на вторник, температура воздуха местами опустится до нуля градусов. Однако днем пока еще будет относительно тепло 7...12 °C и преимущественно без осадков.

А вот в ночь со вторника на среду осадков не ожидается. Однако синоптики предупреждают: подует северный ветер, температура воздуха составит всего 0...5 °C, а местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки -1...-3°С. Но днем выглянет солнце и прогреет воздух до 7...12 °C. В целом же по данным Гидрометцентра России в третьей декаде сентября в Самарской области средняя температура воздуха продолжит держаться около среднегодовых значений.