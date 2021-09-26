Стала жертвой буллинга: в Самаре покончила с собой 15-летняя художница

Девочка прекрасно рисовала. Фото: соцсети

В Самаре покончила с собой 15-летняя школьница по имени Алина (имя изменено). Об этом сообщают телеграм-каналы, также информация об этом содержится на страничке самой девочки в соцсети.

Девочка увлекалась живописью и рисовала настоящие произведения искусства. Однако сверстники травили ее за то, что она называла себя мужчиной.

Судя по сообщениям на страничке девушки в соцсети, она долго боролась с мыслью о суициде, но в итоге не нашла поддержки в своем окружении и не выдержала.

- Я не справился, - написала Алина в своей группе 8 сентября в 10 часов вечера и свела счеты с жизнью.

На страничке девушки до сих пор оставляют множество комментариев. В то время как одни выражают сожаления из-за смерти талантливого человека, другие продолжают оставлять на ее страничке едкие и грязные комментарии и продолжают травлю.

Редакция "КП-Самара" приносит свои соболезнования родным и близким погибшей.