В Самаре 18-летнему наркоторговцу грозит до 20 лет тюрьмы

Полиция обезвредила юного наркоторговца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полиция задержала 18-летнего наркоторговца. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. О этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали в полиции, подозрения патруля вызвал 18-летний юноша на территории лесопарка на ул.Алма-Атинской в Самаре. Молодой человек вел себя неадекватно, а при виде патрульного автомобиля попытался убежать. Полицейские бросились в погоню, и быстро задержали «бегуна». Оказалось, что поводов для волнения у молодого человека было достаточно – при себе у него обнаружили 34 свертка со светлым порошком. Экспертиза подтвердила подозрения – это оказался наркотик, производное N-метилэфедрона.

Молодой человек признался, что делал в лесу закладки. По его указниям полиция обнаружила и изъяла еще 15 таких «закладок». В общей сложности речь идет о наркотике массой более 37 грамм, (крупный размер).

Молодого человека взяли под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Расследование продолжается.