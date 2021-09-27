В Самаре официально открылся «Руки Вверх! Бар»

В Самаре прошло официальное открытие "Руки Вверх! Бар" Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

В Самаре в воскресенье, 26 сентября произошло официальное открытие «Руки Вверх! Бар». Технически, заведение работает уже с конца прошлого года, но по правилам франшизы официальный старт работе заведения должен дать солист легендарной группы Сергей Жуков.

Встреча с фронтменом «Руки Вверх!» прошла в самом большом баре этой франшизы в России – так утверждает и сам Жуков. Заведение уже стало излюбленным местом самарских тусовщиков, а после официального открытия будет набирать ещё большую популярность. Этому располагает всё – яркий дизайн, неоновые вывески и подсветка танцпола, а также украшенные ядерной ностальгической смесью стены – портрет Ельцина соседствует с Линдой, над ними нависает Ван Дамм и грозно смотрит на джойстики от приставки Famicom, которую у нас завозили подделкой под Dendy.

Вначале организаторы провели небольшую пресс-конференцию с Сергеем, который рассказал о своих впечатлениях от Самары, как она изменилась со времён, когда он студентом самарской академии культуры создал свой музыкальный коллектив «Дядюшка Рэй и компания».

- Пробок тогда не было, в 94-м. Впрочем, как и дорог, - шутит Сергей.

Встреча прошла в дружеской атмосфере, а после короткого интервью Жуков угостил всех присутствующих гостей фирменным коктейлем бара под названием «Алёшка». Притом коктейль он приготовил сам лично – делался он в большой таре, чтобы хватило всем. А после дегустации все желающие поучаствовали в съёмках TikTok для канала Сергея – присутствующие надели маски с лицами Жукова и станцевали под хит «Танцуй без меня».

Встретиться с музыкантом пришли не только журналисты и поклонники, а также мама Сергея, которую все встретили аплодисментами. Вечером того же дня состоялась вечеринка, на которой Сергей дал небольшое выступление для самых преданных поклонников.