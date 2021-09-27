В Самаре компании «Донстрой» разрешили застроить высотками квартал в историческом центре

В историческом центре Самары появятся новые высотки Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре компании «Донстрой» разрешили застроить высотками целый квартал в историческом центре города. Такие рекомендации содержатся в заключении по результатам проведенных публичных слушаний, опубликованных на сайте мэрии.

Речь идет о квартале, ограниченном улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской – в общей сложности земельный участок занимает площадь в 1809,9 квадратных метров. Изначально застройщик в 2020 году провел межевание и определил территорию под малоэтажную и среднеэтажную многоквартирную застройку высотой до четырех этажей. Однако этого строителям показалось мало и они попросили власти предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – под высотную застройку.

По итогам публичных слушаний властям рекомендовано одобрить просьбу застройщика. Однако окончательное решение примет глава города.