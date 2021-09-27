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Общество27 сентября 2021 12:33

Владимир Жириновский отказался от места в Самарской губернской думе

Его место в областном парламенте займет Александр Степанов
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Место в Самарской губернской думе не слишком привлекло Владимира Жириновского. Фото: СГД

Место в Самарской губернской думе не слишком привлекло Владимира Жириновского. Фото: СГД

Избирком Самарской области 27 сентября провел итоговые заседания по результатам выборов в федеральный и областной парламент. На заседании зарегистрировали депутатов Самарской губернской думы, избранных по общеобластному списку.

На заседании выяснилось, что возглавляющие областные партийные списки Дмитрий Азаров («Единая Россия», Владимир Жириновский (ЛДПР) и Михаил Матвеев (КПРФ) отказались от своего места в Самарской губернской думе.

- Вместо них депутатами регионального парламента стали Владимир Бокк от «Единой России», Александр Степанов от ЛДПР и Михаил Абдалкин от КПРФ.

Также на заседании избиркома официально зарегистрировали в качестве депутатов Госдумы седьмого созыва избранных Александра Хинштейна, Леонида Калашникова, Виктора Казакова, Андрея Трифонова и Михаила Матвеева.