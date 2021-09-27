Коронавирус 27 сентября 2021 года подтвердился у 581 жителя Самарской области

В Самарской области новый антирекорд по числу выявленных ковид-больных за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области зафиксировали новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19. По данным на понедельник, 27 сентября 2021 года, в регионе выявили 581 новый случай заражения. Общее число достигло 103 451, сообщает стопкоронавирус.рф.

Губерния занимает четвертое место по стране по количеству выявленных пациентов за сутки. Опережают ее Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Число выздоровевших меньше. За минувшие сутки в Самарской области закончили лечение 235 человек. Еще 19 пациентов не смогли победить коронавирус. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 3 808 летальных случаев.

В целом по стране подтвердились 22 236 новых случаев COVID-19. Общее число достигло 7 443 149. За сутки выписали по выздоровлению 13 513 человек, за все время — 6 618 117. Скончались 779 россиян с КВИ. С начала пандемии — 204 679.