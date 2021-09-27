Самарцы попросили президента России спасти от вырубки лес в поселке Мехзавод

Деревья вырубают для строительства новых домов / Фото: www.change.org

Жители Самары пытаются спасти лес на территории Красноглинского района. Они потребовали немедленно остановить вырубку деревьев в поселке Мехзавод. Горожане создали петицию, адресовав ее президенту Владимиру Путину, Минстрою РФ, Минприроды РФ и председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.

Самарцы требуют сохранить участок леса на территории строящегося микрорайона. По их словам, сейчас он составляет менее 16 га. Зеленые насаждения вырубают для возведения новых домов. Деревья, которые высаживают взамен, нередко погибают.

Горожане просят властей не допустить дальнейшую вырубку и облагородить ту зеленую территорию, что осталась. К примеру, разбить там парк. Петицию подписали уже более 400 жителей города.