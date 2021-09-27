В Самаре 7 октября выступят «Дамские угодники»

В октябре жительницы Самары увидят танцевальное шоу "Дамские угодники"

В Самару приезжают «Дамские угодники» (16+). Это танцевальное шоу, полностью созданное мужчинами для прекрасной половины человечества.

Шоу «Дамские угодники» объединяет в себе несколько жанров: танец, музыка, актерское мастерство и стендап-юмор. Оно существует уже 12 лет и пользуется большой популярностью у женщин. Об этом свидетельствуют полные залы, где бы ни выступал коллектив. Дам пленят качественная хореография, мощная энергетика и сексуальность, а также красиво сложенные мужские тела.

Репертуар коллектива насчитывает более 70 различных номеров. Его визитная карточка — полностью авторские спектакли (от режиссуры до костюмов). У жительниц Самары появился шанс вживую увидеть это шоу. «Дамские угодники» выступят на сцене ОДО 7 октября 2021 года. Они представят программу «Мартовские коты». Ведущие — Александр Меркурьев и Сергей Назаров.