В Самаре сотрудника сотового оператора осудили за раскрытие данных об абонентах

Суд назначил самарцу наказание в виде штрафа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осудили сотрудника оператора сотовой связи. Молодого человека уличили в раскрытии данных абонентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По информации силовиков, 21-летний молодой человек незаконно скопировал информацию, хранящуюся в базе данных телекоммуникационной компании. Его цель была продать все это третьим лицам. В общей сложности парень сделал более 100 детализаций абонентов.

В отношении сотрудника сотового оператора возбудили уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». В сентябре 2021 года молодой человек предстал перед судом Железнодорожного района Самары. Его признали виновным и назначили штраф в 20 тысяч рублей.