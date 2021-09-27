В Самаре с начала 2021 года составили около 360 протоколов на пассажиров-антимасочников

Нарушителям масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей / Фото: администрация Самары

Общественный транспорт Самары продолжают проверять на соблюдение масочного режима. Еженедельно в городе проводят до 80 рейдов в трамваях, троллейбусах, маршрутках, метро и автобусах. Также проверки проходят в межмуниципальных маршрутах.

- С осени 2020-го на антимасочников оформлено более 500 протоколов. Около 360 из них — в текущем году, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, тем пассажирам, которые категорически не хотят надевать СИЗы, грозит до 30 тысяч рублей штрафа. Сумму определяет суд. Наказанию подлежат и сотрудники транспортного предприятия. Если водителя или кондуктора поймают без маски, их могут привлечь к дисциплинарной ответственности, лишить премии. Служебную проверку проводят даже в том случае, если работник приспустил средство защиты на подбородок.

Власти напоминают, что прививка не освобождает от ношения маски в общественном транспорте. СИЗы необходимо надевать перед входом в салон и не снимать на протяжении всей поездки.