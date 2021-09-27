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Общество27 сентября 2021 15:13

Самарские волонтеры очистили берег Зелененького от 12 кубометров мусора

Участники экоакции собрали 300 мешков различных отходов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Активисты убрали более 5 га береговой зоны острова

Активисты убрали более 5 га береговой зоны острова

В воскресенье, 26 сентября, на острове Зелененький, который входит в состав Красноглинского района Самары, прошла экологическая акция «Чистые берега». Активисты при поддержке администрации города очистили береговую зону от сухих веток, мусора и других отходов.

В генеральной уборке приняли участие 200 человек, в том числе 30 детей. Среди них: представители духовного управления мусульман Самарской области, татарской национальной культурной автономии Самары, реготделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», а также ученики школы «Яктылык». Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии предоставили им мешки и перчатки.

Волонтеры очистили более 5 га береговой зоны острова. В общей сложности они собрали 300 мешков мусора — это около 12 кубометров отходов. Кроме того, участники акции высадили на 2 га леса 400 саженцев сосны обыкновенной.

Школьники помогли высадить 400 саженцев сосны

Школьники помогли высадить 400 саженцев сосны