В Самарской области за выходные поймали более 2600 нарушителей ПДД

В Самаре за выходные задержали более 2600 нарушителей ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 24 по 26 сентября прошли рейдовые мероприятия ГИБДД, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов ловили нарушителей правил дорожного движения.

Всего было поймано 57 нетрезвых водителей, которые были основной целью сотрудников. 220 автомобилистов задержали за нарушение тонировки, 135 из них согласились снять плёнку в присутствии инспекторов. 48 нарушителей привлекли за нарушение правил перевозки детей, 18 водителей попались без водительского удостоверения.

Среди водителей самым популярным нарушением оказалось игнорирование ремня безопасности – всего в Самарской области было поймано 309 непристёгнутых водителей..

Пешеходам также было уделено особое внимание, 320 человек нарушили ПДД, перейдя дорогу в неустановленном месте, или на запрещающий сигнал светофора.