В Самарской области полиция расследует 8 уголовных дел против финансовой пирамиды «Финико»

Полицейские ищут пострадавших от рук мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Самарской области расследует сразу 8 уголовных дел о мошенничестве. Подозреваемыми по ним проходят сотрудники инвесткомпании «Финико». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации правоохранителей, данная фирма с июля 2020 по июль 2021 года обманом выманила у жителей Самарской области более 6 млн рублей. Люди думали, что инвестируют деньги в «автоматизированную систему генерации прибыли». По факту все их сбережения перекочевали в карманы преступников.

Полицейские продолжают устанавливать все детали преступлений, а также ищут жертв финансовой пирамиды. Пострадавших от действий компании «Финико» просят обращаться по телефонам: 112, 8(846) 373-76-40 (дежурная часть УМВД России по Самаре), 8(8482) 93-40-05 (дежурная часть УМВД России по Тольятти), 8(8464) 35-50-00 (дежурная часть МУ МВД России «Сызранское»).