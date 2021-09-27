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Общество27 сентября 2021 15:41

В Самаре 164 школьных класса закрыли на карантин из-за коронавируса

Ученики переведены на дистанционное обучение
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Педагоги занимаются с детьми дистанционно

Педагоги занимаются с детьми дистанционно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 164 школьных класса в 69 школах закрыли на карантин из коронавируса. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили в департаменте образования Самары.

- Всего по состоянию на 27 сентября в городе закрыто на карантин 253 класса в 83-х школах, - пояснили в департаменте. – Из них из-за ОРВИ карантин объявили в 89 классах 28 школ. Остальные 164 класса в 69 школах закрыты на карантин по COVID-19.

В департаменте образования объяснили, что учебный процесс для таких учеников продолжается – они учатся в дистанционном режиме.

Вопрос о полном переводе школьников Самарской области на дистанционное обучение пока не стоит.