Все дома Самары подключат к отоплению до 30 сентября 2021 года

У жителей 8% домов в Самаре все еще холодные батареи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершается процесс подключения жилых домов и соцучреждений. Батареи должны нагреться во всех объектах до конца месяца. Об этом стало известно 27 сентября на совещании в правительстве региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

В работу запущена 2 091 котельная из 2 140. Из соцобъектов осталось подключить к теплу 3 школы и 2 детсада. Обогреваются 22 494 МКД. Холодные батареи пока в 1 145 домах. Отопление там включат до конца недели.

В Тольятти нет тепла только в 6 МКД — там идет капитальный ремонт либо устраняют порывы теплосетей. Пуск намечен на следующую неделю.

В Самаре есть отопление в 92% домов. Оставшиеся 942 жилых здания подключат до 30 сентября. Также сегодня должны запустить тепло в школу № 119 и детские сады № 94 и 140. Здесь сроки затянулись из-за перекладок теплотрасс.

Дмитрий Азаров остался недоволен темпами работ. Отопительный сезон стартовал 16 сентября. По словам главы региона, на подключение тепла хватило бы 10 дней. По факту же на «раскачку» ушло уже 2 недели. Дмитрий Азаров поручил провести проверку и разобраться, почему произошла задержка в подаче отопления. Он потребовал предоставить ему всю информацию о готовности сетей на 16 сентября.