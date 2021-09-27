Александра Живайкина снова выбрали руководителем фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме

Живайкина выбрали путем тайного голосования Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре состоялось первое организационное собрание депутатов Самарской губдумы седьмого созыва, избранных от партии "Единая Россия". Руководителем фракции по итогам тайного голоосвания выбрали Александра Живайкина. Заместителями руководителя стали Марина Сидухина и Виктор Кузнецов.

- Работа фракции – это неотъемлемая часть деятельности регионального отделения партии. И именно реготделение выдвинуло меня в качестве кандидата на должность руководителя фракции, и депутаты меня поддержали, - заявил Живайкин.

По словам политика, он воспринимает результаты как кредит доверия. Александр Живайкин собирается подтверждать его весь созыв, служа партии и жителям, которые поддержали ее на выборах.

Первое заседание областного парламента седьмого созыва состоится уже завтра - 28 сентября.